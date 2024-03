Fielmann Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Dividendenrendite von Fielmann beträgt aktuell 1,6 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem durchschnittlichen Wert (2,13 Prozent) liegt. Daher erhält Fielmann von Analysten eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Fielmann-Aktie bei 45,15 EUR, was zu einer schlechten Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 41,76 EUR liegt und somit einen Abstand von -7,51 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (-6,16 Prozent) ergibt sich ein schlechtes Signal, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In fundamentalen Kriterien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,67 unterbewertet ist und somit eine positive Bewertung "Gut" erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Fielmann war überwiegend positiv in den letzten Tagen, mit sieben Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. Die statistischen Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer positiven Einschätzung "Gut" des Anleger-Sentiments führt.