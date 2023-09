Fielmann-Aktie: Eine beeindruckende Entwicklung!

Nach den jüngsten Akquisitionen hat die Brillenkette Fielmann ihre Prognose für das Jahr 2023 angepasst. An der Börse kam diese Nachricht gut an – zeitweise stieg der Aktienkurs um mehr als 8 Prozent. Nach Angaben des Unternehmens wird erwartet, dass der Außenumsatz etwa 2,30 Milliarden Euro erreicht, was einem Wachstum von rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Hierbei handelt es sich um eine bedeutende Aufwärtskorrektur, da zuvor lediglich ein Umsatzwachstum von sieben bis zehn Prozent prognostiziert wurde. Der Konzernumsatz soll in ähnlicher Größenordnung auf circa zwei Milliarden Euro steigen.

Die Hintergründe erklärt

Diese verbesserten Aussichten sind auf strategische Zukäufe zurückzuführen, die Fielmann kürzlich getätigt hat. Ende August konnte der Kauf des amerikanischen Optikers SVS Vision abgeschlossen...