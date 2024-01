Fielmann Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die optische Handelskette Fielmann hat eine Dividendenrendite von 1,6 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,86 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fielmann beträgt 31,1, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,75 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Fielmann auf 45,1 EUR geschätzt, während die Aktie selbst einen Kurs von 47,58 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,5 %, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 45,78 EUR, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Fielmann in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem insgesamt positiven Rating.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Fielmann aufgrund der Dividendenrendite, der fundamentalen Kriterien, der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz ein insgesamt positives Rating.