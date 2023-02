Fielmann AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":



Fielmann-Gruppe erreicht 2022 mehr als 2 Mrd. € Außenumsatz, prüft neue Investitionen

Marktanteilsgewinne in allen wesentlichen Märkten, angepasste Dividendenpolitik für Investitionen

Im Jahr ihres 50-jährigen Jubiläums hat die Fielmann-Gruppe nach vorläufigen Zahlen erstmals die Schwelle von 2 Milliarden € Außenumsatz überschritten. Das Jahr 2022 war geprägt von einer andauernden Coronavirus-Pandemie, dem Krieg in der Ukraine und dadurch steigenden Inflationsraten sowie der historisch niedrigsten Konsumstimmung in nahezu allen Märkten. In diesem wirtschaftlichen Umfeld erwarten wir einen Außenumsatz von etwa +5 % gegenüber dem Vorjahr – im Einklang mit unserer Vision 2025 und unserer angepassten Gesamtjahresprognose.

2022 hat die Fielmann-Gruppe in allen wichtigen Ländern Marktanteile gewonnen. In Deutschland konnten wir durch antizyklische Preissenkungen neue Kunden gewinnen und unsere Absatz-Marktanteile deutlich steigern. In Ost- und Südeuropa legten die meisten Märkte im Vergleich zum Vorjahr zweistellig zu, unsere Marktanteile stiegen in ähnlicher Größenordnung.

Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahrs 2022

Der Außenumsatz der Fielmann-Gruppe stieg 2022 einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen um 5 % auf 2,03 Milliarden € (Vorjahr: 1,94 Milliarden €). Der Konzernumsatz wuchs um 5 % auf 1,76 Milliarden € (Vorjahr: 1,68 Milliarden €). Unsere zentraleuropäischen Märkte wuchsen ein- bis zweistellig zum Vorjahr. In Tschechien, Italien, Polen, Slowenien und Spanien verzeichneten wir ein zweistelliges Umsatzwachstum. Insgesamt trugen die internationalen Märkte im Geschäftsjahr 2022 rund 506 Millionen € zum Konzernumsatz bei, wuchsen damit um 11 % im Vergleich zum Vorjahr (455 Millionen €).

Mit Blick auf unsere wesentlichen Warengruppen entwickelten sich Sonnenbrillen und Kontaktlinsen mit Wachstumsraten von +32 % bzw. +23 % über Vorjahr besonders erfreulich. Korrektionsbrillen und Hörsysteme verzeichneten solide bzw. hohe einstellige Wachstumsraten. 352 der insgesamt 968 Niederlassungen (Vorjahr: 913), die zum Jahresende zur Fielmann-Gruppe zählten, verfügen über ein Hörakustik-Studio (Vorjahr: 312). Insgesamt wurden mehr als 100.000 Hörsysteme angepasst. Von den 22.631 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Familienunternehmens (Vorjahr: 22.028) sind 1.166 in der Hörakustik tätig (Vorjahr: 1.128).

Für das Geschäftsjahr 2022 erwarten wir ein EBITDA von rund 339,8 Millionen € (–14,2 %, Vorjahr: 396,1 Millionen €) und ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 160,7 Millionen € (–23,4 %, Vorjahr: 209,7 Millionen €). Der Gewinn nach Steuern wird bei rund 110,0 Millionen € liegen (–23,9 %, Vorjahr: 144,6 Millionen €).

Während das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 im Einklang mit unserer Vision 2025 steht, konzentriert sich der Vorstand nun auf das Ergebnis: Auf der Hauptversammlung im Juli 2022 hat der Vorstand das Kostensparprogramm mit der Zielsetzung bekanntgegeben, in den Zentralbereichen und Servicefunktionen die strukturellen Kosten zu senken. Als Preisführer muss die Fielmann-Gruppe auch Kostenführer sein. Das Programm legt den Grundstein für unseren künftigen Erfolg, wird mittelfristig unsere Profitabilität deutlich verbessern. Weitere Details werden wir auf unserer Bilanzpressekonferenz im April 2023 bekanntgeben.

Angepasste Dividendenpolitik zur Beschleunigung strategischer Investitionen

Um unser beschleunigtes Investitionstempo beizubehalten und weitere Akquisitions-Chancen zu nutzen, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 13. Juli 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,75 € je Aktie (Vorjahr: 1,50 €) empfehlen. Die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs beläuft sich auf 2,0 %. Die Ausschüttung beträgt 63 Millionen € (Vorjahr: 126 Millionen €) und entspricht einer Ausschüttungsquote von 60 % (Vorjahr: 92%). Die einbehaltenen Mittel sollen kurzfristig für strategische Investitionen verwendet werden.

Ausblick

Obwohl sich der Krieg in der Ukraine direkt und indirekt auf unsere Gruppe auswirkt, konnten wir dank unserer Position als Preisführer in den vergangenen Monaten in allen wichtigen Märkten Marktanteile hinzugewinnen. Unser Fokus liegt nun darauf, unsere neuen und bestehenden Kunden durch exzellenten Service an uns zu binden und gleichzeitig unsere Preisführerschaft durch Kostenführerschaft zu erhalten.

Unserer Vision 2025 folgend, werden unsere Investitionen in die Digitalisierung und Internationalisierung sowie der damit einhergehend Rollout unserer Omnichannel-Plattform weiterhin zu zweistelligem Wachstum in unseren digitalen Vertriebskanälen führen. Auch unsere internationalen Märkte werden weiterhin einen wesentlichen Beitrag zu unserem Wachstum leisten. Mit unserer jüngsten Akquisition im Baskenland erwarten wir in Spanien im Jahr 2023 ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum und sind zuversichtlich, hier mittelfristig die Marktführerschaft zu erreichen.

Zusätzliches Wachstumspotenzial versprechen weitere Übernahmen innerhalb unserer bestehenden Märkte und darüber hinaus. Die Fielmann-Gruppe folgt ihrem Selbstverständnis, hilft allen Menschen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen.

Der Ausblick auf das Geschäftsjahr für die Fielmann-Gruppe einschließlich der neu erworbenen spanischen Tochtergesellschaften sowie der Auswirkungen unseres Kostensparprogramms werden im April durch unseren Aufsichtsrat geprüft und anschließend im Rahmen unseres Geschäftsberichts veröffentlicht.