Fields Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Tsuburaya Fields-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung und die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsuburaya Fields-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2140,6 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 1174 JPY liegt, was einer Abweichung von -45,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1436,6 JPY unter dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -18,28 Prozent führt. Daher erhält die Tsuburaya Fields-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsuburaya Fields-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Tsuburaya Fields-Aktie eine neutrale Bewertung aufgrund der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des Sentiments im Internet.