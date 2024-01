Field Solutions Holdings Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den letzten zwei Wochen wurde aufgrund von Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien ein besonders positives Anleger-Sentiment gegenüber Field festgestellt. An drei Tagen war die Stimmung demnach positiv und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigten die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Field. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Field-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,038 AUD) weicht somit um -24 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,04 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-5 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zur Beurteilung, ob die Field-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 56,82, was bedeutet, dass Field hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Field-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.