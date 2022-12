Field Medical und CardioNXT arbeiten zusammen, um eine neuartige Integration von fokaler gepulster Feldablation sowie 3D-Mapping und -Navigation zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen anzubieten

CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, und Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) -CARDIFF-BY-THE-SEA, Kalifornien, und BOULDER, Colorado, 13. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Field Medical, Inc. und CardioNXT, Inc. geben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, im Rahmen derer sie die erste speziell angefertigte fokale gepulste Feldablationstherapie (PFA) anbieten werden, die nahtlos mit 3D-Mapping und -Navigation integriert ist.Beide Teams werden ihre jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung neuartiger PFA- und Navigationsproduktlösungen für verschiedene medizinische Therapieanwendungen nutzen.„Die PFA hat bei der Behandlung von Vorhofflimmern aufgrund des verbesserten Sicherheitsprofils und des Arbeitsablaufs für viel Aufregung gesorgt. Die meisten heutigen PFA-Technologien der ersten Generation sind jedoch aus anderen Anwendungen übernommen worden und weisen außerhalb einer Untergruppe, die für Verfahren gegen das Vorhofflimmern geeignet ist, erhebliche Einschränkungen auf", sagte Dr. Steven Mickelsen, CEO von Field Medical. „Diese Zusammenarbeit bringt fokale PFA der zweiten Generation und KI-basierte Herzkartierung zusammen – eine Kombination, die die Katheterablation für das gesamte Spektrum behandelbarer Arrhythmien revolutionieren wird."Diese neue Zusammenarbeit wird die Entwicklung neuartiger integrierter Lösungen beschleunigen, die darauf abzielen, die Sicherheit und Wirksamkeit zu verbessern und gleichzeitig den Bedarf an Röntgenstrahlen zu minimieren, die bei der Herzkatheterablation verwendet werden, einem Markt, der mittlerweile weltweit auf 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr angewachsen ist. Eine genaue Navigation ist für die Herzrhythmusbehandlung von entscheidender Bedeutung, insbesondere außerhalb der Vorhöfe, wo die magnetische Lokalisierung während der Behandlung lebensbedrohlicher ventrikulärer Tachykardien die Positionierung erheblich verbessern kann.„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Field Medical, um ein von Grund auf neu entwickeltes System zu errichten, das PFA, Contact Force Sensing, elektromagnetische Lokalisierung und KI-gestützte Mapping-Funktionen umfasst", sagte Jerome Edwards, CEO von CardioNXT. „Wir glauben, dass dies die erste vollständig integrierte Gesamtlösung ihrer Art sein wird, die es ermöglichen wird, die Quellen von Herzrhythmusstörungen zu identifizieren und die Therapie an diesen Zielen effizienter als je zuvor durchzuführen."Informationen zu Field Medical, Inc.Field Medical (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3734713-1&h=901835499&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3734713-1%26h%3D2963123938%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fieldmedicalinc.com%252F%26a%3DField%2BMedical&a=Field+Medical) entwickelt eine speziell angefertigte PFA-Technologie der zweiten Generation, um die technischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen zu bewältigen, die mit den heutigen Ablationsverfahren verbunden sind. CEO Steven Mickelsen ist der Gründer von Farapulse, Inc. (übernommen von Boston Scientific) und weltweit anerkannter Experte in der Technologie für gepulste elektrische Felder.Informationen zu CardioNXT, Inc.CardioNXT hat ein kommerziell erhältliches 3D-Mapping- und -Navigationssystem entwickelt, das interne Navigationsreferenzierung mit elektromagnetischem Tracking und komplexen Mapping-Algorithmen nutzt. Das Team von CardioNXT hat eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung marktführender 3D-Mapping- und -Navigationsprodukte wie der Medtronic-StealthStation, der Medtronic-LocaLisa und der Olympus-Veran-Systeme, die in zahlreichen klinischen Anwendungen eine marktführende Position einnehmen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1966793/Field_Medical_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3734713-1&h=3058669805&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3734713-1%26h%3D69390262%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1966793%252FField_Medical_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1966793%252FField_Medical_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1966793%2FField_Medical_Logo.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1966794/CardioNXT_logo_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3734713-1&h=2915693240&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3734713-1%26h%3D1186100374%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1966794%252FCardioNXT_logo_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1966794%252FCardioNXT_logo_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1966794%2FCardioNXT_logo_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/field-medical-und-cardionxt-arbeiten-zusammen-um-eine-neuartige-integration-von-fokaler-gepulster-feldablation-sowie-3d-mapping-und--navigation-zur-behandlung-von-herzrhythmusstorungen-anzubieten-301701886.htmlPressekontakt:Michael Lauer,michael@mdlcomms.comOriginal-Content von: Field Medical, Inc., übermittelt durch news aktuell