Fidus Investment Aktie: Das war abzusehen!

Der Aktienkurs von Fidus Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 21,26 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 19,74 Prozent verzeichnet, liegt Fidus Investment mit 1,52 Prozent darüber. Diese starke Performance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war in letzter Zeit eine Zunahme positiver Kommentare über Fidus Investment zu beobachten, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine gute Bewertung. Obwohl die Häufigkeit der Diskussionen über Fidus Investment in den sozialen Medien im normalen Bereich liegt, wird die Aktie insgesamt als gut bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eher neutral, wobei in den letzten Tagen jedoch überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fidus Investment liegt bei 28,21, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie eine gute Bewertung.