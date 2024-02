Fidus Investment Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "AAR":

Derzeit zeigt die Fidus Investment-Aktie ein interessantes Bild in Bezug auf verschiedene Bewertungsmethoden. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 8,28, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 61 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Bewertung von "Gut" auf Basis des KGV.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 21,47, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 52,56 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Bewertung durch Analysten zeigt auch eine positive Tendenz. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" eingestuft. Langfristig erhält Fidus Investment daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Kursentwicklung wird positiv eingeschätzt, mit einem erwarteten Anstieg von 6,49 Prozent und einem mittleren Kursziel von 21 USD.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Bewertung. Es gab keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Fidus Investment, und die Aktie wird als neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Fidus Investment-Aktie, basierend auf dem KGV, der technischen Analyse und den Analystenbewertungen.