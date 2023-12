Fidus Investment Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Fidus Investment in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Fidus Investment neutral einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fidus Investment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 6,45 und ein Wert für den RSI25 von 24,72. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für die Fidus Investment vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 4,48 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 21 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Dividendenrendite von Fidus Investment liegt derzeit bei 9,27 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,82 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.