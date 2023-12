Fidus Investment Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung unter den Anlegern von Fidus Investment ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der vergangenen Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer insgesamt "schlechten" Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. Bei Fidus Investment wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Einschätzung von "neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fidus Investment ergibt sich ein Wert von 7,27 Punkten für den 7-Tage-RSI, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "guten" Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überverkauften Wert von 27,43 Punkten, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Fidus Investment als "gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 USD, was einer "neutralen" Einschätzung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "gut" basierend auf den Analystenschätzungen.