Fidus Investment Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Fidus Investment-Aktie wurde von 2 Analysten bewertet, wobei eine Bewertung als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 6,76 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fidus Investment liegt bei 71,91, was eine überkaufte Situation anzeigt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 47 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat die Fidus Investment mit 9,27 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fidus Investment liegt mit einem Wert von 8,62 unter dem Branchendurchschnitt von 56, was die Aktie als "günstig" einstuft und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Fidus Investment kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fidus Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fidus Investment-Analyse.

Fidus Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...