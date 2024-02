Fidus Investment Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Für die Fidus Investment liegt der RSI bei 24,48, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 49,18, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fidus Investment um 1,86 Prozent über dem GD200 von 19,38 USD liegt, was als "Neutral"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, beträgt 19,64 USD und weist eine Kursdifferenz von +0,51 Prozent auf, was ebenfalls als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Fidus Investment-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren der Aktie, wie dem Sentiment und Buzz im Netz, zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt ebenfalls eine Einschätzung von "Gut", mit einer erwarteten Kursentwicklung von 6,38 Prozent und einem mittleren Kursziel von 21 USD.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Fidus Investment-Aktie basierend auf verschiedenen technischen und analytischen Indikatoren.