Fidus Investment Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Fidus Investment. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingeschätzt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fidus Investment bei 8,34, was unter dem Branchendurchschnitt von 83 Prozent liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist im Vergleich dazu einen Wert von 50,03 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder umkehren. Bei Fidus Investment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fidus Investment-Aktie beträgt 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 31,38 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Stimmungslage, der fundamentalen Kriterien und des Relative Strength Index ein "Gut"-Rating für die Aktie von Fidus Investment.