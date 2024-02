Fidus Investment Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

Die Analyse von Fidus Investment in den letzten 12 Monaten ergibt ein gemischtes Bild. Von institutioneller Seite wurde das Rating "Gut" vergeben, während es auch eine neutrale Bewertung gab. Insgesamt fällt die Einschätzung der Analysten jedoch positiv aus. Das mittlere Kursziel liegt bei 21 USD, was einer erwarteten Entwicklung von 6,38 Prozent entspricht.

Auch die weichen Faktoren wie die Kommunikation im Netz wurden untersucht. In diesem Bereich hat Fidus Investment eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls zum Positiven verlaufen, was insgesamt zu einer guten Bewertung des Unternehmens führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten beiden Wochen haben vor allem positive Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fidus Investment liegt bei 24,48, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,18, was einer neutralen Einstufung für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbild und eine gute Bewertung für Fidus Investment.