Fidus Investment Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Firma Fidus Investment verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 14,04%, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,71%. Dies entspricht einer Differenz von 8,32 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Fidus Investment-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,02 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 weist ebenfalls einen Wert von 65,65 auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fidus Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,35 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,01 USD weicht somit um -1,76 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (19,63 USD) weicht mit -3,16 Prozent nur geringfügig ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Fidus Investment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8 Prozent erzielt, was jedoch 151413,97 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 406787,3 Prozent, und Fidus Investment liegt aktuell 406779,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.