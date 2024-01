Fiducian Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fiducian diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Stimmungsbild bei Fiducian hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Fiducian keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird dies ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Fiducian-Aktie aktuell bei 5,86 AUD verläuft. Der Aktienkurs lag bei 6,19 AUD, was einem Abstand von +5,63 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Wert derzeit bei 5,64 AUD, was einer Differenz von +9,75 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Fiducian-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fiducian-Aktie beträgt derzeit 15, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit 29,24 ebenfalls im überverkauften Bereich. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Fiducian-Aktie.