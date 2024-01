Fiducian Aktie: Kaum zu glauben!

Die Fiducian zeigt laut technischer Analyse eine neutrale Einschätzung. Mit einem Kurs von 5,99 AUD liegt die Aktie derzeit +4,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Über die vergangenen 200 Tage hinweg beträgt die Distanz zum GD200 +2,22 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fiducian liegt bei 57,33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral betrachtet.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Fiducian in den sozialen Medien haben ebenfalls zu einer neutralen Bewertung geführt. Sowohl die Kommentare als auch die diskutierten Themen waren neutral, und es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein neutrales Rating.

Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Stimmung in den sozialen Medien eine neutrale Einschätzung für die Fiducian Aktie.