Fiducation im Fokus: Simon und Felix über die Zukunft der Finanzbildung und ihre Vision

Simon und Felix von fiducation diskutieren mit Eulerpool in einem exklusiven Interview über die Herausforderungen und Innovationen in der finanziellen Bildung.

In einer aufschlussreichen und tiefgründigen Gesprächsrunde zwischen Eulerpool und den Gründern von fiducation, Simon und Felix, gewähren die beiden dynamischen Persönlichkeiten einen Einblick in ihre Gedanken und Ansichten zur Welt der Finanzen. Diese Unterhaltung ist ein weiteres Highlight in Eulerpools Serie von Dialogen mit einflussreichen Persönlichkeiten des Finanzsektors.

Das Interview umfasste eine Vielzahl von Themen, von den Anfängen ihrer Leidenschaft für Finanzen bis hin zu ihrer Vision, finanzielle Bildung zugänglich zu machen. Simon und Felix, bekannt für ihre innovative Herangehensweise und ihr Engagement für finanzielle Aufklärung, boten interessante Kommentare zu jedem Thema, dass zur Sprache kam.

Gründung und Herausforderungen: Sie teilten ihre Erfahrungen bezüglich der Gründung von fiducation und die Überwindung von Hindernissen, um ihr Ziel, Finanzbildung an Schulen zu bringen, zu erreichen.

Einfluss und Inspiration: Die beiden sprachen über die prägenden Einflüsse in ihrem Leben, insbesondere über die Rolle eines ehemaligen Lehrers und wie diese Erfahrungen ihre heutige Arbeit beeinflussen.

Finanzbildung und ihre Vermittlung: Simon und Felix erörterten ihren einzigartigen Stil, finanzielle Themen zu erklären und zu präsentieren, wobei sie auf eine Mischung aus unterhaltsamen und informativen Ansätzen setzen.

Unterscheidungsmerkmale ihres Blogs: Sie betonten ihren wissenschaftlichen Ansatz und ihre Ablehnung von unzuverlässigen Finanzpraktiken wie Day-Trading auf Basis von Charttechnik.

Engagement und Community: Die beiden sprachen darüber, wie ihre Ehrlichkeit und Offenheit ihnen geholfen haben, eine treue Anhängerschaft aufzubauen und wie sie es schaffen, junge Menschen für Finanzen zu begeistern.

Vision und Zukunft: Abschließend diskutierten Simon und Felix ihre Ziele für die Zukunft und ihre Rolle in der sich wandelnden Landschaft der finanziellen Bildung. Wie habt ihr eure Leidenschaft für Finanzen entdeckt und was hat dich dazu inspiriert, diesen Weg als Blogger/Influencer zu verfolgen?

Simon und Felix: Die Leidenschaft für Finanzen war eigentlich schon immer da. Wir haben bereits erste Praktika bei der Deutschen Bundesbank und der Stuttgarter Börse absolviert.

Auslöser für den eigenen Instagram-Account waren dann die Ergebnisse von Simons Masterarbeit, in der er die Finanzbildung von Studierenden untersuchte - mit teilweise erschreckenden Ergebnissen.

Welche Hindernisse musstest du überwinden, um dahin zu kommen, wo du heute bist?

Simon und Felix: Die größte Herausforderung war sicherlich die Gründung unseres eigenen Startups fiducation, mit dem wir Finanzbildung an alle Schulen bringen wollen. Hier wurden wir von allen Förderprogrammen abgelehnt, weil der Markt Schule nicht attraktiv genug ist. Wir haben es dann trotzdem versucht und die gleiche Erfahrung gemacht. Jetzt sind unsere Kunden Privatschulen und Unternehmen, hier vor allem Auszubildende. So erreichen wir zwar nicht alle Jugendlichen, aber immerhin einige und können damit auch Geld verdienen.

Gab es bestimmte Bücher, Personen oder Ereignisse, die besonders prägend für deinen Einstieg in die Finanzwelt waren?

Simon und Felix: In unserem Fall war es unser ehemaliger Klassenlehrer, der selbst an der Wall Street gearbeitet hatte.

Wie würdest du deinen Stil oder Ansatz beschreiben, wenn es darum geht, finanzielle Themen zu erklären und zu präsentieren?

Simon und Felix: Hier setzen wir auf eine Mischung. Kurze, unterhaltsame Reels, um Aufmerksamkeit zu erregen, und tiefer gehende Posts. In unserer Lernsoftware haben wir dann ausführliche Lernvideos sowie einen praktischen Ansatz durch einen Quizmodus und die Möglichkeit, eigene Anlageentscheidungen zu treffen. Aus unserer Sicht sollte Finanzbildung vor allem Spaß machen.

Was glaubst du, unterscheidet deinen Blog/deinen Kanal von anderen in der Branche?

Simon und Felix: Natürlich sehen wir das Ganze nicht nur als Hobby, sondern verfolgen ganz klar den Purpose, Finanzbildung für alle zugänglich zu machen. Wir orientieren uns stark an wissenschaftlichen Fakten und lehnen daher Themen wie Day-Trading auf Basis von Charttechnik ab, zumindest solange die Empirie dagegen spricht.

Du hast eine beeindruckende Anhängerschaft aufgebaut. Was denkst du, zieht die Menschen am meisten an deinem Content an?

Simon und Felix: Wir glauben an unsere Ehrlichkeit. Wir kommunizieren offen und transparent, geben Fehler gerne zu und diskutieren auch mal. Wie in der Wissenschaft kann niemand alles wissen.

Welcher Moment oder welches Ereignis in deiner Influencer/Blogger-Karriere hat dich am meisten stolz gemacht?

Simon und Felix: Bisher auf jeden Fall der Fakt, dass wir mit unserem öffentlichen Value-Portfolio den Markt (definiert als die Benchmarks MSCI World und DAX) schlagen konnten.

Gab es einen speziellen Ratschlag oder Tipp, den du geteilt hast und der besonders viel positives Feedback oder Dankbarkeit von deinen Followern erhalten hat?

Simon und Felix: Tatsächlich haben wir die positivsten Rückmeldungen aus den Schulen erhalten, in denen wir unsere Finanzbildungssoftware am Anfang kostenlos getestet haben. Da es sich um ein Tool für den Klassenraum handelt, entwickelt sich jedes Mal eine eigene Gruppendynamik. Die Schüler haben gesagt: ‚Das ist mein neues Lieblingsspiel‘ oder ‚Heute können wir länger Unterrichten haben‘. Das erfüllt einen mit Stolz. Denn dann haben wir es geschafft, junge Menschen für das Thema Finanzen zu begeistern.

Wie verwendest du Eulerpool bei deinen Recherchen oder Analysen?

Simon und Felix: Gerade bei Aktienanalysen für unser Value-Portfolio greifen wir natürlich gerne auch auf Daten von Eulerpool zurück.

Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre, sowohl persönlich als auch als Finanz-Influencer?

Simon und Felix: Unser Ziel ist es, Finanzbildung so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen und am liebsten Vollzeit davon leben zu können, denn das erfüllt uns zu 100%.

Wie siehst du die Zukunft der finanziellen Bildung und welche Rolle spielst du dabei?

Simon und Felix: Wir blicken sehr positiv in die Zukunft. Vor allem für die Schulen ändert sich einiges. Es gibt mehr kostenfreie Produkte (leider bisher die einzige Lösung für Schulen). Das Finanzministerium und das Bildungsministerium arbeiten an einer Finanzbildungsstrategie und die derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz setzt sich für mehr Finanzbildung ein. Man sieht also, es bewegt sich etwas, es bewegt sich etwas in die richtige Richtung. Wir sehen unsere Rolle darin, dass Unternehmen mit unserer Lernsoftware ihren Mitarbeitern Finanzbildung anbieten können. Gerade bei Auszubildenden macht das sehr viel Sinn, weil man so möglicherweise teure Fehler vermeiden kann und mit wenig Geld schon den Grundstein für Wohlstand und Gesundheit legen kann. Auch als Unternehmen sollte man nicht unterschätzen, wie sich finanzieller Stress auf die Arbeitsmoral und die Gesundheit der Mitarbeiter auswirken kann.

Gibt es ein spezielles Projekt oder eine Initiative, an der ihr gerade arbeitet und die ihr mit uns teilen möchtest?

Simon und Felix: Wir arbeiten vor allem an unserer Lernsoftware fiducation. Ein innovatives Class-Room-Tool, das sich perfekt in den Ausbildungsalltag von Auszubildenden und dual Studierenden integrieren lässt. Wir freuen uns natürlich über jedes Unternehmen, das sich für mehr Finanzbildung begeistert und sich für den Einsatz unserer Software entscheidet.

Das Interview mit Simon und Felix von fiducation eröffnet uns einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung zweier engagierter Finanzexperten und die Tiefe ihres Wissens in der Welt der Finanzbildung. Ihre Erfahrungen und ihr innovativer Ansatz sind eine unschätzbare Ressource für jeden, der sich für Finanzen, Bildung und den Zugang zu finanzieller Aufklärung interessiert.

Weitere Informationen und Updates zu ihrer Arbeit und fiducation findest du auf ihrer Website unter fiducation.de. Außerdem laden wir dich herzlich ein, Simon und Felix auch auf Instagram unter @fiducation zu folgen und ihre spannenden Projekte und Einblicke in die Welt der Finanzbildung zu unterstützen.

