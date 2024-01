Fidelity National Information Services Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Fidelity National Information Services in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral".

Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Fidelity National Information Services wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 11 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Fidelity National Information Services-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 17,01 Prozent steigen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie von Fidelity National Information Services als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,25 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Fidelity National Information Services derzeit bei 4,01 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.