Fidelity National Information Services Aktie: Das ist mal eine Nummer!

In den letzten zwei Wochen wurde die Fidelity National Information Services von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen. Die Redaktion hat außerdem 4 positive und 0 negative Signale ermittelt, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für die Fidelity National Information Services ausgesprochen haben, stufen den Wert insgesamt als "Neutral" ein, da es 0 Kauf-, 2 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Fidelity National Information Services liegt bei 56 USD, was einem potenziellen Kursrückgang von -16,83 Prozent entspricht. Daher wird das Rating als "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtanalyse der Analysten führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fidelity National Information Services liegt derzeit bei 11,37 Punkten, was darauf hinweist, dass der Wert überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividende von 3,37 % liegt die Fidelity National Information Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (5,75 %) niedriger. Die Differenz von 2,38 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.