Fidelity National Information Services Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Zahlungen von Fidelity National Information Services im Verhältnis zum Aktienkurs weisen derzeit eine Dividendenrendite von 3% auf. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,34 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt für IT-Dienstleistungsunternehmen. Basierend auf dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt die Rendite von Fidelity National Information Services im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Finanzunternehmen bei -12,43 Prozent, was mehr als 151550 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "IT-Dienstleistungen"-Branche betrug in den letzten 12 Monaten 408461,62 Prozent, wobei Fidelity National Information Services mit 408474,05 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fidelity National Information Services liegt bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60,72 als unterbewertet angesehen wird. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fidelity National Information Services ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 1 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut" Einschätzung der Anleger-Stimmung.