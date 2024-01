Fidelity National FNF Aktie: Das macht sprachlos!

Die Fidelity National-Aktie wird anhand verschiedener technischer Analysen bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 39,94 USD, während der aktuelle Kurs bei 48,9 USD liegt, was zu einer Abweichung von +22,43 Prozent führt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 46,71 USD, was einer Abweichung von +4,69 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI für die Fidelity National-Aktie liegt bei 38,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fidelity National liegt bei 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Fidelity National-Aktie.

