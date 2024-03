Fidelity National FNF Aktie: Das ist Wahnsinn!

Für Fidelity National liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 44 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -14,36 Prozent fallen könnte. Daher erhält die Fidelity National-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fidelity National derzeit ein "Gut" ist, da der GD200 des Wertes in Höhe von 43,72 USD verläuft, während der Kurs der Aktie (51,38 USD) um +17,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,52 USD, was einer Abweichung von +1,7 Prozent entspricht und die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich also eine Einstufung als "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Fidelity National über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, da eine positive Änderung identifiziert werden konnte. Insgesamt ergibt sich in diesem Punkt also eine Einstufung als "Gut" für Fidelity National.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,28 Prozent erzielt, was 29,64 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 37,01 Prozent, und Fidelity National liegt aktuell 6,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.