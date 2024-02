Fidelity National FNF Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Fidelity National wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. In den letzten 12 Monaten haben 2 Analysten die Aktie als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45,33 USD, was einer prognostizierten Wertminderung von -13,85 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Fidelity National beträgt derzeit 3,93 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,36 Prozent liegt. In der Kategorie "Dividende" erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich Fidelity National war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten sieben Tage lang hauptsächlich positive Themen und an fünf Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fidelity National liegt derzeit bei 13,49, was 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 41. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.