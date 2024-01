Fidelity National FNF Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) der Fidelity National-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen und auch hier zeigt sich, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fidelity National.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Versicherung"-Branche hat die Fidelity National-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,52 Prozent erzielt, da sie um 39,19 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 18,66 Prozent zulegten. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit einem Anstieg um 28,19 Prozent weit über dem Durchschnitt von 11 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Analysten bewerten die Fidelity National-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -11,15 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.

In der technischen Analyse erhält die Fidelity National-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um +30,29 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Anstieg um +14,42 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.