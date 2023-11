Fidelity National FNF Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Fidelity National liegt bei 66,02, was einer Neutralbewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 24,76, was zu einer guten Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Fidelity National eine Dividendenrendite von 4,49 %, was einen Mehrertrag von 0,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fidelity National in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,03 % erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche um 23,47 % gestiegen, was zu einer Underperformance von -1,45 % für Fidelity National führt. Im Sektor "Finanzen" lag die Rendite des Unternehmens 19,87 % über dem Durchschnitt. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, weist die Aktie von Fidelity National ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,15 auf, was 66 % niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 35,29. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Bewertung aus fundamentaler Sicht.