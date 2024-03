Fidelity National FNF Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktie von Fidelity National wurde in den letzten Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren genauer betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz war gering, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Fidelity National.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 15,43 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen günstiger und führt zu einer Bewertung von "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 43,1 USD liegt, während der Kurs der Aktie bei 51,3 USD um +19,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,28 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Fidelity National liegt bei 47,07, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Kategorie.