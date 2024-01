Fidelity Minerals Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt. Fidelity Minerals wird nun anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Fidelity Minerals weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch hier ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,07 CAD) um -21,43 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (0,055 CAD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-8,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fidelity Minerals-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb Fidelity Minerals auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Fidelity Minerals eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Fidelity Minerals daher von der Redaktion in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.