Fidelity Minerals Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung und der Buzz um Fidelity Minerals haben sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "Neutral". Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb wir auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung kommen. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fidelity Minerals bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,055 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,43 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,06 CAD, was einen Abstand von -8,33 Prozent bedeutet und die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt für die Fidelity Minerals einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 66, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Auch die Stimmung der Anleger, die neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt, wird als neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.