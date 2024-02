Fidelity D, D Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Fidelity D&d ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral gewesen. Es gab zwei Tage, an denen die Stimmung positiv war, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung an drei Tagen neutral. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fidelity D&d derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 135,88 Prozentpunkte (2,98 % gegenüber 138,86 %) und führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Fidelity D&d über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fidelity D&d liegt bei 38,59 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 51,83 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Fidelity D&d auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers eine "Gut"-Bewertung, während die Dividendenpolitik und die langfristige Diskussionsintensität eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Einstufung erhalten. Der RSI führt zu einer Bewertung als "Neutral".