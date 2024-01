Fidelity D, D Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Dividendenrendite der Fidelity D&d-Aktie beträgt derzeit 3,24 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Im Branchenvergleich liegt sie damit 135,58 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, der bei 138,82 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Fidelity D&d-Aktie bei 34,83 Prozent, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 1,89 Prozent in den letzten 12 Monaten, was bedeutet, dass die Fidelity D&d-Aktie mit 32,94 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Fidelity D&d-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 47,17 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 58,76 USD liegt, was einer Abweichung von +24,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 52,54 USD zeigt eine Abweichung von +11,84 Prozent, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Fidelity D&d-Aktie lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung feststellen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in der Gesamtbewertung.