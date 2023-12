Fidelity D, D Aktie: Jetzt aber!

Die Dividendenpolitik von Fidelity D&D wird von der Redaktion wegen einer Dividendenrendite von 3,24 Prozent, die 135,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Fidelity D&D im vergangenen Jahr eine Rendite von 34,83 Prozent erzielt, was 23,97 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,07 Prozent, was Fidelity D&D um 33,76 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fidelity D&D liegt bei 67,37 und wird deshalb als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,54 und führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamtbewertung des RSI ist daher "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs von Fidelity D&D mit 46,97 USD und der aktuelle Kurs mit 58,84 USD verglichen. Die Distanz zum GD200 beträgt +25,27 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 51,73 USD, was einer Distanz von +13,74 Prozent entspricht und somit auch zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.