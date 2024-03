Fidelity D, D Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Fidelity D&D-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 48,67 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 48,46 USD weicht um -0,43 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (49,6 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2,3 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Fidelity D&D-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fidelity D&D ist ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds für die Aktie von Fidelity D&D basierend auf der Anzahl der Beiträge und der Stimmungsänderung zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fidelity D&D im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,86 Prozent erzielt, was 4,31 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie sogar um 12,28 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut" in der Bewertung.