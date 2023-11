Ficha Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Sentiment und Buzz: Die Analyse der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gibt Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Ficha wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt, weshalb wir die Aktie als "Neutral" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Ficha daher ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ficha besonders positiv diskutiert, an zwei Tagen war die Stimmung sogar durchweg positiv. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Ficha insgesamt ein "Gut"-Rating auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wird häufig auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Ficha liegt bei 30,08, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Ficha liegt aktuell bei 928,24 JPY. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 890 JPY lag, was einem Abstand von -4,12 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 947,78 JPY. Dies entspricht einer Differenz von -6,1 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal für die Ficha-Aktie. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine Einstufung als "Neutral".