FibroGen Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Biotechnologieunternehmen Fibrogen wird derzeit aufgrund seiner fundamentalen Kennzahlen als überbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 110, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,95 einem Aufschlag von ca. 6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positive Themen an drei Tagen und negative Themen an fünf Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen herrschten jedoch verstärkt positive Themen vor, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Performance des Aktienkurses verzeichnete Fibrogen in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Underperformance von -96,19 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsanstieg von 19,46 Prozent bei ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologie-Branche. Selbst im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite von Fibrogen um ganze 104,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusätzlich zeigt sich Fibrogen auch bei der Dividendenrendite schwach, da sie derzeit bei 0 % liegt und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 % liegt. Diese niedrige Rendite führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.