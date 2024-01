FibroGen Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an fünf Tagen negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Fibrogen diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird als "Neutral" eingestuft.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen in den sozialen Medien beeinflussen die Aktienbewertungen. In Bezug auf Fibrogen wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig "Schlechten" Stimmungsbild führt.

Analysten schätzen die Aktie von Fibrogen auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20,5 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Fibrogen eine "Schlecht"-Bewertung.