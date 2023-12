Fiberhome Telecommunication Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Fiberhome Telecommunication wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 47,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim RSI25 mit einem Wert von 64,73, auch hier wird das Wertpapier als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Fiberhome Telecommunication eine Rendite von 32,9 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Fiberhome Telecommunication mit 13,41 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Fiberhome Telecommunication wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, was zu einem positiven Rating führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung laut Messung eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Fiberhome Telecommunication-Aktie ein Durchschnitt von 18,93 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,64 CNH, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen Abweichungen auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der einfachen Charttechnik führt. Fiberhome Telecommunication erhält somit in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.