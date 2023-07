Fiber Experts kauft Elecnet GmbH

Düsseldorf (ots) -Im Rahmen eines Share Deals hat die Fiber Experts Deutschland GmbH (FED) die gesamten Anteile an der Eschborner Elecnet GmbH übernommen. Das auf die Realisierung von Breitbandnetzen spezialisierte Unternehmen aus Düsseldorf wächst mit dieser Transaktion weiterhin sehr schnell. Raimund Winkler, CEO der Fiber Experts, stellt fest: "Mit der Akquisition der Elecnet setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Wir bauen unsere Position im deutschen Glasfasermarkt als eines der führenden, digitalen Bauunternehmen aus. Nur zwei Jahre nach unserer Gründung werden wir in 2023 bereits die Schwelle von über 130 Mio. Euro Umsatz überschreiten."Mit mehr als 250.000 HPs in der Realisierung ist FED der größte FTTH Turn-Key Provider in Deutschland.Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2021 ist die Fiber Experts Deutschland GmbH auf Wachstumskurs. Der Kauf der Elecnet GmbH in Eschborn sorgt für zusätzlichen Antrieb: Die anorganische Vergrößerung im Sinne einer vertikalen Integration erhöht die Wertschöpfungstiefe von Fiber Experts und stärkt die strategische Positionierung des digitalen Düsseldorfer Bauunternehmens im Bereich FTTH-Ausbau. Die Akquisition bildet die Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum. Die bisherigen Gesellschafter der Elecnet GmbH werden auch nach dem Abschluss der Transaktion als strategische Partner erhalten bleiben.Mit der Elecnet hat die Fiber Experts GmbH ein etabliertes, auf den FTTH-Ausbau spezialisiertes Bauunternehmen übernommen. Mit knapp 70 eigenen Mitarbeiter:innen und einem großen Netzwerk von Nachunternehmern verfügt Elecnet über nachhaltig gewachsene Baukapazitäten. Elecnet hat seine strategische Positionierung klar auf die Errichtung von Glasfasernetzen ausgerichtet und bietet in seinem Dienstleistungsspektrum neben Tiefbau und Montage auch die Planung von Glasfasernetzen an. Das Unternehmen greift bei der Umsetzung von Bauprojekten auf einen eigenen modernen Fuhr- und Maschinenpark zurück, der in den letzten Jahren kontinuierlich aufgebaut wurde.Pressekontakt:PR + Presseagentur textschwesterAlex Iwanalex@textschwester.deOriginal-Content von: Fiber Experts, übermittelt durch news aktuell