Fibank-Kunden in Bulgarien können zuerst mobile Überweisungen mit blink P2P durchzuführen

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire) -Nach der Einführung von blink Sofortüberweisungen im Jahr 2022 bietet Fibank (First Investmen t Bank) seinen Einzelhandelskun (https://www.fibank.bg/en) den jetzt die Möglichkeit, auch mobile Sofortzahlungen über den blink P2P-Dienst zu täti gen. (https://www.fibank.bg/en/personal-banking/ban/fund-transfers/instant-payments-by-p2p-blink-mobile-number)So erweitert die First Investment Bank ihr Portfolio an Online-Banking-Produkten weiter und ist die erste in Bulgarien, die den Service über ihre mobile App My Fibank anbietet.Blink P2P mobile Sofortüberweisungen stehen Kunden mit aktiven Bankrechten in My Fibank zur Verfügung. Sowohl der Zahlende als auch der Empfänger müssen für den Service registriert sein. Kunden müssen eine aktualisierte Version von My Fibank herunterladen und die Handynummer und die Kontonummer des blink P2P-Überweisungsempfängers angeben. Im Moment sind Überweisungen in BGN verfügbar und ihre Bearbeitung dauert nur wenige Sekunden. Fibank ist die erste Bank in Bulgarien, die den mobilen Service blink P2P des National Card and Zahlungsprogramms, Teil von BORIKA AD, anbietet. Andere Zahlungsdienstleister werden schrittweise dem Service beitreten, aber bis dahin können mobile Zahlungen von blink P2P nur zwischen Fibank-Kunden durchgeführt werden.Der Service ist rund um die Uhr (24/7) verfügbar. Die Vorteile von Sofortzahlungen in BGN für Kunden sind zahlreich. Sie sind schnell, einfach und bequem und bieten gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fibank-kunden-in-bulgarien-konnen-zuerst-mobile-uberweisungen-mit-blink-p2p-durchzufuhren-301792863.htmlPressekontakt:Ivailo Alexandrov,Fibank (First Investment Bank),pr@fibank.bg,+359 2 800 2753Original-Content von: Fibank, übermittelt durch news aktuell