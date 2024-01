Ffbw Aktie: Das ist erstaunlich

Die Ffbw-Aktie erzielte in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,27 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,21 USD, was einem Unterschied von +8,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,54 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +5,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ffbw-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Ffbw-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Ffbw.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ffbw-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (38,06) zeigt, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ffbw.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass über Ffbw in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und es weder positive noch negative Ausschläge gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und erhält insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.