Ffbw Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Im aktuellen Fall wird das Unternehmen Ffbw anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 41,45 Punkten, was bedeutet, dass die Ffbw-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,6, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Ffbw-Aktie mit 11,65 USD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 12,76 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,53 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 12,66 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ffbw war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Ffbw daher in allen Bereichen eine "Neutral"-Rating.