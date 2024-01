Crooz Aktie: So könnte es weitergehen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Crooz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen festgestellt, deshalb wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Die technische Analyse zeigt, dass die Crooz-Aktie sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis schlecht bewertet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 902,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 777 JPY lag, was einer Abweichung von -13,92 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 833,38 JPY liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -6,77 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Crooz-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 60,8 keine überkauften oder -verkauften Anzeichen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Crooz.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Crooz ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.