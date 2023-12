Fevertree Drinks Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren für Fevertree Drinks weisen darauf hin, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein wichtiger Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1224,2 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1083 GBP liegt, was einer deutlichen Abweichung von -11,53 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Fevertree Drinks-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1049,76 GBP, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,17 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird Fevertree Drinks basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 5,02 Prozent, was um 0,03 Prozent über dem Durchschnitt der gleichen Branche ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -3,51 Prozent, wobei Fevertree Drinks aktuell 8,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Analysteneinschätzung: Langfristig betrachten Analysten die Fevertree Drinks-Aktie als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen liegen keine "Gut"-Bewertungen und 4 "Neutral"-Bewertungen vor. Aus dem letzten Monat gibt es keine Analystenupdates zu Fevertree Drinks. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 1185 GBP, was einer Erwartung von 9,42 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Einstufung. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 38,93 Punkten, was darauf hindeutet, dass Fevertree Drinks weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,14, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie hindeutet. Insgesamt erhält das Fevertree Drinks-Wertpapier in diesem Abschnitt somit ein "Neutral"-Rating.