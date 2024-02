Fevertree Drinks Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Fevertree Drinks-Aktie weist einen RSI-Wert von 53 für die letzten 7 Tage auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert mit 50,12 im neutralen Bereich, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Fevertree Drinks-Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Fevertree Drinks von 1012 GBP eine Entfernung von -14,97 Prozent vom GD200 (1190,21 GBP), was als "Schlecht"-Signal zu werten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1030,74 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fevertree Drinks-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysteneinschätzung für die Fevertree Drinks-Aktie ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating, da 0 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1233,33 GBP, was einer positiven Entwicklung von 21,87 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Fevertree Drinks-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,54 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -4,55 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,01 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite jedoch 7,55 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.