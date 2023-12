Fevertree Drinks Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Die Fevertree Drinks-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Dabei wurden 4 Bewertungen als "Neutral" eingestuft, während keine als "Gut" oder "Schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Fevertree Drinks. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 1185 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 10,23 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1075 GBP entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhalten die Aktien eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Fevertree Drinks besonders positiv diskutiert, was sich anhand des Stimmungsbarometers zeigt. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger mehrheitlich neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger überwiegend positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Fevertree Drinks somit auf Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht die frühzeitige Erkennung von starken positiven oder negativen Ausschlägen. Für Fevertree Drinks hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Fevertree Drinks derzeit mit 1,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,76 Prozent in der "Getränke"-Branche. Dies führt zu einer Differenz von -2,27 Prozent, wodurch die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Insgesamt ergibt sich für Fevertree Drinks somit eine durchschnittliche Bewertung, die von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht" reicht, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.