Fevertree Drinks Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent liegt Fevertree Drinks 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie. Dies macht die Aktie laut der Redaktion zu einem eher unrentablen Investment, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bezüglich des Aktienkurses hat Fevertree Drinks im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,62 Prozent erzielt, was 10,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Verbrauchsgütern liegt. Im Vergleich zur Branche "Getränke" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -3,52 Prozent, wobei Fevertree Drinks aktuell 1,1 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment bezogen auf Fevertree Drinks war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit nur zwei Tagen positiver Diskussionen und keiner negativen. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt, weshalb die Bewertung des Sentiments als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.