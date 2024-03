Fevertree Drinks Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fevertree Drinks liegt derzeit bei 100,43 und ist damit um 250 Prozent höher als der Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 28. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Fevertree Drinks gemessen. Daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 1156,02 GBP für den Schlusskurs der Fevertree Drinks-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1150 GBP, was einem Unterschied von -0,52 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 1061,18 GBP, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Fall führt.

Die Dividendenrendite für Fevertree Drinks beträgt derzeit 1,65 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,8 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.