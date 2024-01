Fevertree Drinks Aktie: Da kann man verrückt werden!

Fevertree Drinks erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Fevertree Drinks aus dem letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 1185 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 19,1 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Fevertree Drinks festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Fevertree Drinks um mehr als 1 Prozent darunter, bei einer Rendite von 5,02 Prozent. Im Getränkesektor liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -3,79 Prozent, während Fevertree Drinks mit 8,8 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.