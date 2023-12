Fevertree Drinks Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Fevertree":

Das britische Unternehmen Fevertree Drinks wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 105 bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,6 als überbewertet gilt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Fevertree Drinks haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Fevertree Drinks daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Die Analysten bewerten die Fevertree Drinks-Aktie derzeit als "Neutral", wobei keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotenzial von 13,51 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Fevertree Drinks daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

